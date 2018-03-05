Госдеп не потратил $120 млн на борьбу с вмешательством в выборы - NYT

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Государственный департамент США не потратил 120 миллионов долларов, выделенных ему с конца 2016 года для противодействия иностранному вмешательству в американские выборы, сообщает газета New York Times.

Как пишет далее издание, из 23 аналитиков Центра глобального взаимодействия, задачей которого было противодействие "кампании по дезинформации со стороны Москвы", ни один не говорил по-русски. Кроме того, руководству подразделения не удалось найти технических специалистов, способных отследить "попытки России" вмешаться в выборы.

Газета полагает, что это один из "симптомов" пассивного ответа президента Дональда Трампа на "вмешательство России".

При этом, первые 60 миллионов долларов были выделены при администрации экс-президента Барака Обамы для "противостояния антидемократической пропаганде со стороны России и Китая", пишет газета.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".