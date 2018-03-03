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    Россия

    Минобороны РФ: США пытаются взять Россию в кольцо систем ПРО

    (обновлено: )36
    Замминистра обороны России Александр Фомин утверждает, что "сейчас широким фронтом идёт большая работа по окольцеванию России кольцом противоракетной обороны".
    Флаг США и флаг России
    Mladen ANTONOV / AFP

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. США планируют развернуть в общей сложности 400 ракет глобальной системы ПРО у границ РФ, заявил в пятницу в эфире российского телевидения замминистра обороны России Александр Фомин.

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    "Сейчас широким фронтом идёт большая работа по окольцеванию России кольцом противоракетной обороны. Уже на территории США созданы районы противоракетной обороны в Калифорнии и на Аляске. Далее созданы (районы ПРО — Ред.) в Румынии и в странах Балтии, вот-вот уже будет создан район ПРО в Польше. Подключатся к этому кольцу и будут вовлечены районы противоракетной обороны в Корее и Японии. И это в общей сложности будет развернуто около 400 антиракет, что значительно снижает потенциал ядерного сдерживания России", — сказал представитель российского минобороны.

    В четверг, 1 марта, в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей, даже самых скоростных. По словам Путина, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

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    Ранее сообщалось, что президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоены заявлениями российского президента Владимира Путина по ядерному оружию. 

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