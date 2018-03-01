Глава минобороны России назвал американскую ПРО "дырявым зонтиком"

КИЕВ, 1 мар – РИА Новости Украина. Элементы американской ПРО, создаваемые в Польше, Румынии, Аляске и планируемые к размещению в Южной Корее и Японии, — это "дырявый зонтик", считает министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"То, что сегодня создается в Польше и Румынии, создается на Аляске и предполагается к созданию в Южной Корее и Японии, этот "зонтик" противоракетной обороны, получается, "дырявый". И не знаю, зачем за такие деньги теперь этот "зонтик" им приобретать", — сказал министр журналистам, комментируя послание президента Федеральному собранию.

Новейшее оружие поможет избежать втягивания РФ в очередную гонку вооружений, которую упорно навязывают стране в НАТО, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Все это позволит гарантированно обеспечить безопасность и защитить суверенитет нашей страны на многие десятилетия вперед. Но, самое главное, поможет избежать втягивания нашей страны в очередную гонку вооружений, которую упорно навязывают нам страны НАТО", — сказал глава Минобороны РФ.

Он также подчеркнул, что "созданное в России новейшее оружие защитит суверенитет нашей страны на многие десятилетия вперед".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что любое применение ядерного оружия против России или ее союзников будет считаться ядерным нападением, ответ на это будет мгновенным.