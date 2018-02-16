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    Россия

    Пилоты Ан-148 переругались перед катастрофой - СМИ

    Тема:

    Авиакатастрофа Ан-148 в России (34)

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    Анонимные источники сообщили российскому изданию о том, что перед вылетом Ан-148 члены его экипажа не смогли выяснить причину проблем с определением скорости самолета. Это привело к катастрофе.
    На месте крушения Ан-148
    REUTERS Sergei Karpukhin

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Пилоты Ан-148 перед авиакатастрофой в Московской области не поняли причину проблем с определением скорости самолета, следует из расшифровки записи речевого самописца.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    В начале записи слышно, как летчики читают контрольную карту, приводя в действие и проверяя работу различных приборов. При этом обогрев приемников полного давления, с которых считывают информацию датчики скорости, экипаж почему-то не включает, хотя это действие прописано в карте, заявила в пятницу, 16 февраля российская газета "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

    После взлета пилоты обнаружили на своих дисплеях разные показатели скорости. Ругаясь, они пытаются решить эту проблему, увеличивая скорость и наклоняя самолет к земле. Столкновение с поверхностью происходит уже под нечленораздельные крики пилотов,.

    Данные с "черных ящиков" говорят о том, что летчики так и не поняли причину неисправности и, соответственно, не смогли справиться с этой критической ситуацией.

    Межгосударственный авиационный комитет ранее сообщил, что скопировал и расшифровал информацию речевого самописца разбившегося под Москвой Ан-148.

    Кроме того, по версии МАК, авиакатастрофа могла произойти из-за неверных данных о скорости полета, что, видимо, было связано с обледенением.

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