Пилоты Ан-148 переругались перед катастрофой - СМИ

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Пилоты Ан-148 перед авиакатастрофой в Московской области не поняли причину проблем с определением скорости самолета, следует из расшифровки записи речевого самописца.

В начале записи слышно, как летчики читают контрольную карту, приводя в действие и проверяя работу различных приборов. При этом обогрев приемников полного давления, с которых считывают информацию датчики скорости, экипаж почему-то не включает, хотя это действие прописано в карте, заявила в пятницу, 16 февраля российская газета "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

После взлета пилоты обнаружили на своих дисплеях разные показатели скорости. Ругаясь, они пытаются решить эту проблему, увеличивая скорость и наклоняя самолет к земле. Столкновение с поверхностью происходит уже под нечленораздельные крики пилотов,.

Данные с "черных ящиков" говорят о том, что летчики так и не поняли причину неисправности и, соответственно, не смогли справиться с этой критической ситуацией.

Межгосударственный авиационный комитет ранее сообщил, что скопировал и расшифровал информацию речевого самописца разбившегося под Москвой Ан-148.

Кроме того, по версии МАК, авиакатастрофа могла произойти из-за неверных данных о скорости полета, что, видимо, было связано с обледенением.