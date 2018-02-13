Трагедия Ан-148: киевляне несут цветы к посольству России

Жители и гости Киева несут цветы к российскому посольству в столице Украины и выражают соболезнования в связи с крушением самолета Ан-148 в Подмосковье.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из "Домодедово". На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

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Ранее следственный комитет РФ показал съемку с места крушения самолета Ан-148, которая была снята с квадрокоптера. На кадрах видно, что самолет упал вблизи деревни в редкую лесополосу, обломки разбросало на значительном расстоянии.