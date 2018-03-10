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    Крушение Ан-148 в Подмосковье

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Реконструкция крушения Ан-148 в Московской области
    Создана реконструкция катастрофы Ан-148 
    10:33 19.02.2018
    3582Авиакатастрофа Ан-148 в России
    В сюжете НТВ говорится, что проблемы возникли на высоте примерно 1300 метров. Два из трех бортовых приборов начали показывать сильно отличающиеся цифры, а третий совсем перестал реагировать на изменение скорости.
    На месте крушения Ан-148
    Пилоты Ан-148 переругались перед катастрофой - СМИ
    08:17 16.02.2018
    2001Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Анонимные источники сообщили российскому изданию о том, что перед вылетом Ан-148 члены его экипажа не смогли выяснить причину проблем с определением скорости самолета. Это привело к катастрофе.
    Обломок Ан-148, разбившегося в Подмосковье 11 февраля 2018 года
    Межгосударственный авиационный комитет озвучил версию катастрофы Ан-148
    15:46 13.02.2018
    1534Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Эксперты МАК рассматривают рабочую версию о причинах катастрофы самолета Ан-148 в Московской области РФ. Одной из причин могло стать обледенение приборов и, как следствие, неправильные данные о скорости у пилотов.
    Киевляне несут цветы к посольству РФ после крушения Ан-148
    Киевляне несут цветы к посольству РФ после крушения Ан-148
    17:26 12.02.2018
    643Авиакатастрофа Ан-148 в России
    В российском дипломатическом ведомстве в Киеве сообщили, что пока никто из украинских политиков или чиновников не выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ан-148 в Подмосковье.
    На месте крушения Ан-148
    Ан-148 взорвался сразу после падения - Следственный комитет РФ
    13:31 12.02.2018
    585Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Представитель следственного комитета России заявила, что возгорание произошло только после падения самолета "Саратовских авиалиний" на землю. При катастрофе никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.
    Крушение пассажирского самолета в Московской области
    Климкин выразил соболезнования родным погибших при падении Ан-148 под Москвой
    22:54 11.02.2018
    366Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Министр иностранных дел Украины опубликовал в Twitter слова соболезнования родственникам и близким жертв авиакатастрофы Ан-148 в Московской области.
    Самолет Ан-148-100В авиакомпании Саратовские авиалинии
    В России рассмотрят вопрос о приостановке эксплуатации Ан-148 после крушения
    21:37 11.02.2018
    896Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов заявил, что дополнительно будет принято решение о возможном запрете на эксплуатацию Ан-148. Такие самолеты производятся в Украине и России.
    Самолет Ан-148
    Житель Сочи выжил благодаря решению сдать билеты на разбившийся Ан-148
    20:22 11.02.2018
    866Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Житель Сочи Максим Коломейцев рассказал, что сдал билеты на несчастливый рейс за несколько дней до вылета. Он и его девушка собирались отметить в Орске день рождения, однако отменили поездку.
    Обломок Ан-148, разбившегося в Подмосковье 11 февраля 2018 года
    Среди погибших в авиакатастрофе Ан-148 в России - трое детей
    18:19 11.02.2018
    832Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Власти города Орск, куда направлялся разбившийся Ан-148, сообщили, что большинство жертв авиакатастрофы - жители это региона. Еще двое погибших - из Санкт-Петербурга.
    Самолет Ан-148-100В авиакомпании Саратовские авиалинии
    При авиакатастрофе Ан-148 в России никто не выжил
    17:34 11.02.2018
    1087Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Все находившиеся на борту упавшего Ан-148 "Саратовских авиалиний" погибли. В самолете были 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Реконструкция крушения Ан-148 в Московской области
    Создана реконструкция катастрофы Ан-148 
    10:33 19.02.2018
    3582
    В сюжете НТВ говорится, что проблемы возникли на высоте примерно 1300 метров. Два из трех бортовых приборов начали показывать сильно отличающиеся цифры, а третий совсем перестал реагировать на изменение скорости.
    На месте крушения Ан-148
    Пилоты Ан-148 переругались перед катастрофой - СМИ
    08:17 16.02.2018
    2001
    Анонимные источники сообщили российскому изданию о том, что перед вылетом Ан-148 члены его экипажа не смогли выяснить причину проблем с определением скорости самолета. Это привело к катастрофе.
    Обломок Ан-148, разбившегося в Подмосковье 11 февраля 2018 года
    Межгосударственный авиационный комитет озвучил версию катастрофы Ан-148
    15:46 13.02.2018
    1534
    Эксперты МАК рассматривают рабочую версию о причинах катастрофы самолета Ан-148 в Московской области РФ. Одной из причин могло стать обледенение приборов и, как следствие, неправильные данные о скорости у пилотов.
    Самолет Ан-148-100В авиакомпании Саратовские авиалинии
    При авиакатастрофе Ан-148 в России никто не выжил
    17:34 11.02.2018
    1087
    Все находившиеся на борту упавшего Ан-148 "Саратовских авиалиний" погибли. В самолете были 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
    Самолет Ан-148-100В авиакомпании Саратовские авиалинии
    В России рассмотрят вопрос о приостановке эксплуатации Ан-148 после крушения
    21:37 11.02.2018
    896
    Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов заявил, что дополнительно будет принято решение о возможном запрете на эксплуатацию Ан-148. Такие самолеты производятся в Украине и России.
    Самолет Ан-148
    Житель Сочи выжил благодаря решению сдать билеты на разбившийся Ан-148
    20:22 11.02.2018
    866
    Житель Сочи Максим Коломейцев рассказал, что сдал билеты на несчастливый рейс за несколько дней до вылета. Он и его девушка собирались отметить в Орске день рождения, однако отменили поездку.
    Обломок Ан-148, разбившегося в Подмосковье 11 февраля 2018 года
    Среди погибших в авиакатастрофе Ан-148 в России - трое детей
    18:19 11.02.2018
    832
    Власти города Орск, куда направлялся разбившийся Ан-148, сообщили, что большинство жертв авиакатастрофы - жители это региона. Еще двое погибших - из Санкт-Петербурга.
    Киевляне несут цветы к посольству РФ после крушения Ан-148
    Киевляне несут цветы к посольству РФ после крушения Ан-148
    17:26 12.02.2018
    643
    В российском дипломатическом ведомстве в Киеве сообщили, что пока никто из украинских политиков или чиновников не выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ан-148 в Подмосковье.
    На месте крушения Ан-148
    Ан-148 взорвался сразу после падения - Следственный комитет РФ
    13:31 12.02.2018
    585
    Представитель следственного комитета России заявила, что возгорание произошло только после падения самолета "Саратовских авиалиний" на землю. При катастрофе никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.
    Крушение пассажирского самолета в Московской области
    Климкин выразил соболезнования родным погибших при падении Ан-148 под Москвой
    22:54 11.02.2018
    366
    Министр иностранных дел Украины опубликовал в Twitter слова соболезнования родственникам и близким жертв авиакатастрофы Ан-148 в Московской области.
    Все теги