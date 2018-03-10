В сюжете НТВ говорится, что проблемы возникли на высоте примерно 1300 метров. Два из трех бортовых приборов начали показывать сильно отличающиеся цифры, а третий совсем перестал реагировать на изменение скорости.
Эксперты МАК рассматривают рабочую версию о причинах катастрофы самолета Ан-148 в Московской области РФ. Одной из причин могло стать обледенение приборов и, как следствие, неправильные данные о скорости у пилотов.
Представитель следственного комитета России заявила, что возгорание произошло только после падения самолета "Саратовских авиалиний" на землю. При катастрофе никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В сюжете НТВ говорится, что проблемы возникли на высоте примерно 1300 метров. Два из трех бортовых приборов начали показывать сильно отличающиеся цифры, а третий совсем перестал реагировать на изменение скорости.
Эксперты МАК рассматривают рабочую версию о причинах катастрофы самолета Ан-148 в Московской области РФ. Одной из причин могло стать обледенение приборов и, как следствие, неправильные данные о скорости у пилотов.
Представитель следственного комитета России заявила, что возгорание произошло только после падения самолета "Саратовских авиалиний" на землю. При катастрофе никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.
В сюжете НТВ говорится, что проблемы возникли на высоте примерно 1300 метров. Два из трех бортовых приборов начали показывать сильно отличающиеся цифры, а третий совсем перестал реагировать на изменение скорости.
В сюжете НТВ говорится, что проблемы возникли на высоте примерно 1300 метров. Два из трех бортовых приборов начали показывать сильно отличающиеся цифры, а третий совсем перестал реагировать на изменение скорости.
В сюжете НТВ говорится, что проблемы возникли на высоте примерно 1300 метров. Два из трех бортовых приборов начали показывать сильно отличающиеся цифры, а третий совсем перестал реагировать на изменение скорости.