наверх
12.02.201819:49
Курсы валют НБУ
  • USD27.06- 0.07
  • EUR33.21- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    Киевляне несут цветы к посольству РФ после крушения Ан-148

    Тема:

    Авиакатастрофа Ан-148 в России (28)

    (обновлено: )353714
    В российском дипломатическом ведомстве в Киеве сообщили, что пока никто из украинских политиков или чиновников не выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ан-148 в Подмосковье.
    Киевляне несут цветы к посольству РФ после крушения Ан-148
    УНН

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Жители Киева несут цветы к российскому посольству в столице Украины и выражают соболезнования в связи с крушением самолета Ан-148 в Подмосковье, сообщили РИА Новости в понедельник в дипломатическом ведомстве.

    "Выражают соболезнования, некоторые несут цветы, зажгли лампадку", — сказали в посольстве.

    При этом в дипломатическом ведомстве отметили, что пока никто из украинских политиков или чиновников не выразил соболезнования.

    УНН
    Киевляне несут цветы к посольству РФ после крушения Ан-148

    Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

    Читайте также — Смерть на взлете. Катастрофа Ан-148 в РФ: все подробности трагедии

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Под АП митингуют сторонники Саакашвили. Видео
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Киевляне несут цветы к посольству РФ после крушения Ан-148
    Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Глава миссии МВФ Рон ван Руден и премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ