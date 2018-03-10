В понедельник вечером при взрыве газа в доме N 2/1 на улице Алтайской в Оренбурге произошло обрушение потолочного перекрытия между квартирами восьмого и девятого этажей и кирпичного фасада здания на общей площади 15 квадратных метров.
Как заявил министр культуры Вячесла Кириленко, "несмотря на то, что дом, в котором находился Тарас Шевченко в Оренбурге, был памятником архитектуры, он уничтожен полностью и на его месте построен объект инфраструктуры".
Матрос-контрактник Черноморского флота, стрелявший в сослуживцев в Севастополе, задержан полицейскими в Оренбургской области. Военнослужащий помещен в СИЗО Оренбурга для проведения следственных действий.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".