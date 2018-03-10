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    Оренбург

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Обломок Ан-148, разбившегося в Подмосковье 11 февраля 2018 года
    Среди погибших в авиакатастрофе Ан-148 в России - трое детей
    18:19 11.02.2018
    832Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Власти города Орск, куда направлялся разбившийся Ан-148, сообщили, что большинство жертв авиакатастрофы - жители это региона. Еще двое погибших - из Санкт-Петербурга.
    Взрыв газа в жилом доме в Оренбурге
    Взрыв газа в жилом доме в Оренбурге 
    13:56 07.06.2016
    131
    В понедельник вечером при взрыве газа в доме N 2/1 на улице Алтайской в Оренбурге произошло обрушение потолочного перекрытия между квартирами восьмого и девятого этажей и кирпичного фасада здания на общей площади 15 квадратных метров.
    Дом ссылки Тараса Шевченко в РФ
    Киев обратится в ЮНЕСКО из-за сноса в РФ дома Тарас Шевченко
    16:04 24.02.2016
    2138
    Как заявил министр культуры Вячесла Кириленко, "несмотря на то, что дом, в котором находился Тарас Шевченко в Оренбурге, был памятником архитектуры, он уничтожен полностью и на его месте построен объект инфраструктуры".
    У входа в здание Следственного комитета РФ
    Следователи заинтересовались танцем "пчелок" в российской школе
    13:59 14.04.2015
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    По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области организована доследственная проверка. В рамках проверки будет дана юридическая оценка.
    Старт ракеты-носителя с космодрома. Архивное фото
    Украинскую ракету "Сатана" запустят в России 26 марта
    11:41 11.03.2015
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    В России перенесен запуск украинской ракеты, которая должна вывести на орбиту спутник, принадлежащий Южной Корее. Запуск ракеты переносился с 22 января, а потом с 12 марта.
    Митинг в поддержку русскоязычного населения Украины. Архивное фото
    Около 4,5 тыс человек митинговали в поддержку Крыма в Оренбурге
    16:30 18.03.2014
    26Присоединение Крыма к РФ
    Порядка 4,5 тысячи жителей Оренбурга во вторник приняли участие в митинге "За воссоединение Крыма и Севастополя с Россией", сообщает региональное управление МВД.
    Митинг в поддержку русскоязычных жителей Украины. Архивное фото
    Около 5 тыс человек поддержали народ Украины на митинге в Оренбурге
    16:16 11.03.2014
    10Обострение ситуации в Крыму
    Около 5 тысяч человек во вторник приняли участие в митинге в поддержку народа Украины в Оренбурге, мероприятие прошло без нарушений общественного порядка.
    Пистолет
    Стрелявший в сослуживцев матрос ЧФ задержан в Оренбурге
    17:09 02.05.2013
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    Матрос-контрактник Черноморского флота, стрелявший в сослуживцев в Севастополе, задержан полицейскими в Оренбургской области. Военнослужащий помещен в СИЗО Оренбурга для проведения следственных действий.
    Предприятие "Газпрома" эвакуируют в Оренбурге после звонка о бомбе
    12:35 22.04.2013
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    Персонал компании "Газпром добыча Оренбург" эвакуируют в понедельник днем из-за звонка анонима о заложенном взрывном устройстве.
    Боинг
    Прямой рейс из Оренбурга в Киев запустят в июне
    14:12 18.04.2013
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    "Оренбургские авиалинии" заключили договор с "Международными авиалиниями Украины" о выполнении еженедельного прямого рейса из Оренбурга в Киев, рейс будет выполняться самолетами Boeing 737.
    Украинский поэт Тарас Шевченко
    В Оренбурге проходят мероприятия в честь Тараса Шевченко
    10:43 09.03.2013
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    Торжественное открытие "Шевченковского марта" в честь поэта Тараса Шевченко, который провел в ссылке в Оренбурге 10 лет, состоится в музее истории города Оренбурга.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Обломок Ан-148, разбившегося в Подмосковье 11 февраля 2018 года
    Среди погибших в авиакатастрофе Ан-148 в России - трое детей
    18:19 11.02.2018
    832
    Власти города Орск, куда направлялся разбившийся Ан-148, сообщили, что большинство жертв авиакатастрофы - жители это региона. Еще двое погибших - из Санкт-Петербурга.
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