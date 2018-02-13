Межгосударственный авиационный комитет озвучил версию катастрофы Ан-148

Фото ГКУ МО "Мособлпожспас"

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье могла произойти из-за неверных данных скорости о скорости полета, что, видимо, было связано с обледенением, сообщает Межгосударственный авиационный комитет.

Ранее представитель Следственного комитета России заявила, что Ан-148 в момент падения находился в целостности, возгорания не было. Взрыв самолета произошел уже после крушения.

"Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением ППД (приемники полного давления – ред.) при выключенном состоянии систем их обогрева", — говорится в сообщении.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс по маршруту Москва-Орск, разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". На его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

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В связи с тем, что самолет был разработан в Украине, Госпредприятие "Антонов" назначило экспертов в группу украинских представителей по расследованию крушения Ан-148 "Саратовских авиалиний". Общее число группы от Украины составит пять человек. Известно, что в последнем техосмотре упавшего лайнера принимали участие и украинские специалисты.