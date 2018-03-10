Эксперты МАК рассматривают рабочую версию о причинах катастрофы самолета Ан-148 в Московской области РФ. Одной из причин могло стать обледенение приборов и, как следствие, неправильные данные о скорости у пилотов.
По информации Межгосударственного авиационного комитета, к настоящему моменту проведено обследование места столкновения воздушного судна с землей, составлена схема авиационного происшествия, заканчивается сбор фрагментов воздушного судна.
ехническая комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) продолжает работу по расшифровке информации, зафиксированной на носителе бортового речевого самописца Boeing 737-500 авиакомпании "Татарстан".
Мотоциклисты в масках застрелили 16 подростков, собиравших опиумный мак в южной афганской провинции Гельменд. Опиумный мак в промышленных масштабах стал выращиваться в Афганистане, начиная с 2001 года.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Эксперты МАК рассматривают рабочую версию о причинах катастрофы самолета Ан-148 в Московской области РФ. Одной из причин могло стать обледенение приборов и, как следствие, неправильные данные о скорости у пилотов.