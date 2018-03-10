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    Межгосударственный авиационный комитет

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    На месте крушения Ан-148
    Расшифрован звуковой регистратор разбившегося в Подмосковье Ан-148
    06:53 16.02.2018
    1122Авиакатастрофа Ан-148 в России
    В Межгосударственном авиационном комитете уточнили, что "расшифровка и предварительный анализ записи подтвердили информацию, зарегистрированную параметрическим регистратором полетных данных".
    Обломок Ан-148, разбившегося в Подмосковье 11 февраля 2018 года
    Межгосударственный авиационный комитет озвучил версию катастрофы Ан-148
    15:46 13.02.2018
    1534Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Эксперты МАК рассматривают рабочую версию о причинах катастрофы самолета Ан-148 в Московской области РФ. Одной из причин могло стать обледенение приборов и, как следствие, неправильные данные о скорости у пилотов.
    Пассажирский самолет Boeing-737-800 разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону
    Завершена прослушка "черного ящика" упавшего в Ростове Boeing
    16:09 16.05.2016
    452Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Пассажирский Boeing 737-800, летевший из Дубая, потерпел крушение в Ростове-на-Дону 19 марта. На борту разбившегося самолета находились 55 пассажиров и 7 членов экипажа, все они погибли.
    Пассажирский самолет Boeing-737-800 разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону
    В понедельник специалисты компании Boeing начнут работу в Ростове
    03:25 21.03.2016
    163Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    По информации Межгосударственного авиационного комитета, к настоящему моменту проведено обследование места столкновения воздушного судна с землей, составлена схема авиационного происшествия, заканчивается сбор фрагментов воздушного судна.
    Поисковые работы на месте крушения российского самолета Airbus A321 в Египте
    Появились первые данные с бортового регистратора разбившегося А321
    03:45 08.11.2015
    490Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Как сообщается, на месте авиапроисшествия продолжается сбор и осмотр фрагментов конструкции самолета. Фрагменты самолета обнаружены на участке местности длиной более 13 километров.
    Поисковые работы на месте крушения российского самолета Airbus A321 в Египте
    Проведено предварительное прослушивание данных звукового регистратора А321
    02:54 08.11.2015
    327Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Как отмечается, специалисты МАК продолжают работу на месте катастрофы самолёта А321 совместно с комиссией по расследованию Египта и представителями Франции, Германии, Ирландии.
    Авиакатастрофа в Казани
    МАК продолжает работу над расшифровкой самописца Boeing 737
    18:51 22.11.2013
    13
    ехническая комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) продолжает работу по расшифровке информации, зафиксированной на носителе бортового речевого самописца Boeing 737-500 авиакомпании "Татарстан".
    Вертолет Ми-8
    "Черные ящики" Ми-8, разбившегося под Иркутском, сильно повреждены
    18:01 13.05.2013
    12
    Бортовые самописцы вертолета Ми-8, разбившегося в Иркутской области, имеют сильные повреждения.
    МАК начал расследование причин катастрофы Ан-2, найденного на Урале
    12:57 06.05.2013
    10
    Межгосударственный авиационный комитет (МАК) приступил к расследованию причин катастрофы самолета Ан-2, разбившегося и пропавшего на Урале почти год назад.
    Мак прицветниковый
    Мотоциклисты напали на сборщиков мака в Афганистане: 16 убитых
    15:17 21.04.2013
    118
    Мотоциклисты в масках застрелили 16 подростков, собиравших опиумный мак в южной афганской провинции Гельменд. Опиумный мак в промышленных масштабах стал выращиваться в Афганистане, начиная с 2001 года.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Обломок Ан-148, разбившегося в Подмосковье 11 февраля 2018 года
    Межгосударственный авиационный комитет озвучил версию катастрофы Ан-148
    15:46 13.02.2018
    1534
    Эксперты МАК рассматривают рабочую версию о причинах катастрофы самолета Ан-148 в Московской области РФ. Одной из причин могло стать обледенение приборов и, как следствие, неправильные данные о скорости у пилотов.
    На месте крушения Ан-148
    Расшифрован звуковой регистратор разбившегося в Подмосковье Ан-148
    06:53 16.02.2018
    1122
    В Межгосударственном авиационном комитете уточнили, что "расшифровка и предварительный анализ записи подтвердили информацию, зарегистрированную параметрическим регистратором полетных данных".
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