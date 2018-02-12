На месте крушения Ан-148 в России нашли около 800 фрагментов тел

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Более 440 обломков и около 800 фрагментов тел обнаружено на месте крушения самолета Ан-148 в Московской области, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"На 17.00 (16.00 по киевскому времени) понедельника обнаружены 775 фрагментов и 441 обломок самолета", — сказал собеседник агентства.

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По его словам, спасатели уже обследовали 27 гектаров из 30, на которых произошел разброс обломков воздушного судна.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из "Домодедово".

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На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.