В годовщину Минских соглашений похвастаться нечем - Песков

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Москва была и остается привержена идее полной реализации минских соглашений, однако пока особенно похвастаться нечем, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комплекс мер по выполнению соглашений по урегулированию в Украине был подписан в Минске 12 февраля 2015 года.

"Вы знаете, что Москва была и остается стороной-гарантом, приверженной идее полной реализации минских договоренностей. К сожалению, в годовщину подписания нам мало чем похвастаться", — сказал Песков.

На вопрос журналистов, есть ли возможность того, чтобы в Киеве и Москве ситуацию на Донбассе называли одинаково, Песков ответил, что "как в столицах трактуют и называют конфликт, это, скорее, вторично".

"Первично — насколько столицы готовы реализовывать и способствовать реализации минских договоренностей", — отметил он.

​Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина совершит колоссальную ошибку по слому минских соглашений, если окончательно примет закон о реинтеграции Донбасса.

Читайте также: "Минск" жив. ОБСЕ: 2018-ый год станет решающим для Донбасса

Парламент Украины 18 января принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором", а неподконтрольные территории "оккупированными". В окончательном тексте закона исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу. При этом в закон не были включены правки о необходимости разрыва дипломатических отношений с Россией и денонсации Договора о дружбе с РФ.