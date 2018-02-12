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    В годовщину Минских соглашений похвастаться нечем - Песков

    (обновлено: )14120
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал третью годовщину подписания Комплекса мер по выполнению соглашений по урегулированию на востоке Украины.
    Встреча нормандской четверки в Минске
    RIA News Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Москва была и остается привержена идее полной реализации минских соглашений, однако пока особенно похвастаться нечем, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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    Комплекс мер по выполнению соглашений по урегулированию в Украине был подписан в Минске 12 февраля 2015 года.

    "Вы знаете, что Москва была и остается стороной-гарантом, приверженной идее полной реализации минских договоренностей. К сожалению, в годовщину подписания нам мало чем похвастаться", — сказал Песков.

    На вопрос журналистов, есть ли возможность того, чтобы в Киеве и Москве ситуацию на Донбассе называли одинаково, Песков ответил, что "как в столицах трактуют и называют конфликт, это, скорее, вторично".

    "Первично — насколько столицы готовы реализовывать и способствовать реализации минских договоренностей", — отметил он.

    ​Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина совершит колоссальную ошибку по слому минских соглашений, если окончательно примет закон о реинтеграции Донбасса.

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    Парламент Украины 18 января принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором", а неподконтрольные территории "оккупированными". В окончательном тексте закона исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу. При этом в закон не были включены правки о необходимости разрыва дипломатических отношений с Россией и денонсации Договора о дружбе с РФ.

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