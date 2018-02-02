Волкер о Минских соглашениях: в них нет ясности

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КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер назвал приоритеты выполнения Минских соглашений. По его словам, конфликт между Украиной и Россией выглядит в значительной степени так же, как он выглядел последние несколько лет. Об этом Волкер заявил во время телефонного общения с журналистами об итогах его переговоров с помощником президента России Владиславом Сурковым в Дубае, сообщает официальный русскоязычный аккаунт Государственного Департамента США.

По его словам, один из моментов, по которым в Минских соглашениях нет ясности, является последовательность.

"В них перечислены вещи, которые должны произойти, но не говорится, когда они должны произойти. Первая пара пунктов документа касается прекращения огня и отвода тяжелых вооружений. Другие пункты, ближе концу документа, например, касаются восстановления контроля Украины над украинской стороной международной границы. А ближе к середине документа речь идет о таких вещах, как местные выборы, закон о специальном статусе и амнистия для лиц, совершивших определенные действия в рамках конфликта", – говорит Волкер.

Он пояснил, что эти пункты в течение нескольких лет обсуждаются в Нормандском формате и на встречах Трехсторонней контактной группы в Минске, и разработана дорожная карта с попыткой увязать эти пункты в график, которая никогда не была согласована.

Также он отметил, что российская сторона заявила, что рассмотрит возможность организации прекращения огня для восстановления мобильной связи на Донбассе, и поднимет этот вопрос на заседании Трехсторонней контактной группы.

Кроме того Волкер заверил, что продолжается работа по обмену пленными . "В настоящее время люди обмениваются списками, но россияне приняли к сведению дополнительные имена, которые мы предоставили", – сказал он.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.