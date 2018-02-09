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    Макрон: реализация минских соглашений зашла в тупик

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    Президент Франции заявил, что реализация минских соглашений "зашла в тупик" и подчеркнул необходимость конкретных мер по снятию напряженности и "облегчению страданий населения", говорится в коммюнике Елисейского дворца.
    Президент Франции Эммануэль Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным отметил, что реализация минских соглашений "зашла в тупик", и подчеркнул необходимость "активизации гуманитарных мер, предложенных Францией и Германией" для разрядки ситуации в регионе, говорится в коммюнике Елисейского дворца.

    Пограничник на контрольно-пропускном пункте (КПП) в с. Гнутово (Донецкая обл.). Архивное фото
    УНИАН
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    "Президент Республики отметил, что реализация минских соглашений зашла в тупик и подчеркнул необходимость конкретных мер по снятию напряженности и облегчению страданий населения, а также упрочения режима прекращения огня и незамедлительной активизации гуманитарных мер, предложенных Францией и Германией", — говорится в коммюнике.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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