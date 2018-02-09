Макрон: реализация минских соглашений зашла в тупик

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным отметил, что реализация минских соглашений "зашла в тупик", и подчеркнул необходимость "активизации гуманитарных мер, предложенных Францией и Германией" для разрядки ситуации в регионе, говорится в коммюнике Елисейского дворца. УНИАН Донбасс: массовые задержания на границе

"Президент Республики отметил, что реализация минских соглашений зашла в тупик и подчеркнул необходимость конкретных мер по снятию напряженности и облегчению страданий населения, а также упрочения режима прекращения огня и незамедлительной активизации гуманитарных мер, предложенных Францией и Германией", — говорится в коммюнике.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.