На ручнике. Минск и Киев сворачивают военно-техническое сотрудничество

Александр Хроленко, военный обозреватель

Беларусь сокращает военно-техническое сотрудничество с Украиной, поскольку Минск является основной переговорной площадкой урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом проинформировал журналистов Председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Олег Двигалев.

Решение подтверждает стратегический союз Беларуси и России, и находится в одном смысловом ряду с укреплением Объединенной системы ПВО СНГ и Региональной войсковой группировки, а также недавним разоблачением агентурной сети украинской военной разведки. Минск протягивает соседям руку мира, но из песни слов не выкинешь: Киев держит курс в НАТО, распространяет с 2014 года слухи о военной угрозе со стороны Беларуси, и даже предлагает отправить туда диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Не говоря уже о господствующей в Киеве идеологии 118-го карательного батальона украинских националистов, который сжег Хатынь. Однако вернемся к оружию.

Закономерно возникает вопрос: что конкретно сокращается, и как это повлияет на белорусский оборонно-промышленный комплекс (ОПК)?

Важных для украинской оборонки комплектующих Беларусь не поставляет с 2014 года, когда начали сворачиваться практически все белорусско-украинские проекты в военной сфере. С тех пор Украина стремится организовать производство на своей территории, белорусский ОПК ищет альтернативные рынки.

Военно-техническое сотрудничество (ВТС) Минска и Киева еще до "революции достоинства" развивалось в ограниченном секторе. Большинство позиций белорусского экспорта – продукция двойного назначения: авиационное топливо и горюче-смазочные материалы, двигатели, трансмиссии и комплектующие для производства автотехники повышенной проходимости. Объемы конфиденциальны, но структура поставок вполне прозрачна.

Оршанский авиаремонтный завод стал известен как база восстановления и модернизации украинских вертолетов – после приобретения контрольного пакета акций этого предприятия концерном "Мотор Сич". Однако Госкомвоенпром еще в 2015 году отмечал, что ни один украинский боевой вертолет в Беларуси не ремонтировался.

Совместное производство противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Скиф" было организовано в 2012 году, и до начала боевых действий в Донбассе в рамках кооперации Минск поставлял «скифскую» систему наведения, а Киев – средства огневого поражения. В настоящее время "Скиф" локализован на Украине. Беларусь производит ПТРК третьего поколения "Шершень", и эти комплексы на Украину не экспортируются. Кроме того, Киев больше не получает белорусскую оптику – системы наведения противотанковых ракет, снайперские прицелы, приборы ночного видения.

Необходимо напомнить, что Белорусская ССР имела высокий удельный вес военного производства в экономике – 120 оборонных предприятий, включая 15 научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро. И за годы независимости республика не растеряла потенциал ОПК (включая все 15 НИИ и КБ). Белорусские предприятия на базе новейших информационных и телекоммуникационных технологий освоили разработку и производство современнейших образцов вооружения, военной и специальной техники – для собственных вооруженных сил и по запросам зарубежных заказчиков.

Главным достижением Госвоенпром считает создание полного цикла завершенных систем, а это – разработка, производство, реализация, контроль эксплуатации и сервис вооружений. Белорусская программа ОПК до 2020 года включает пять основных позиций производства: — средства огневого поражения – реактивная система залпового огня "Полонез" и зенитные ракетные комплексы),

— бронетехника – "Кайман" и Volat V-1,

— геоинформационные системы управления,

— системы радиоэлектронного противодействия высокоточному оружию, наземным и воздушным аппаратам,

— средства защиты личного состава и техники.

Активнее всего Беларусь экспортирует продукцию ОПК в Россию, где недавно взят курс на полное импортозамещение в военной сфере. Поэтому Минск параллельно ищет альтернативу в дальнем и ближнем зарубежье. Так, в ходе недавнего визита в Минск командования воздушной обороны Вооруженных сил Кыргызстана обсуждались вопросы сотрудничества между двумя странами в сфере производства, ремонта и модернизации авиационной техники и средств ПВО.

Беларусь успешно развивает взаимодействие в сфере разработки и производства вооружений с Китаем. Минувшей осенью состоялись заседания по ВТС белорусско-эмиратского комитета в Абу-Даби, белорусско-вьетнамской комиссии в Ханое, белорусско-турецкого комитета в Минске (турецкая делегация посетила ряд предприятий белорусского ОПК).

Основные заказчики белорусского вооружения и военной техники: Азербайджан, Йемен, Казахстан, ОАЭ, Сирия, Судан, Уганда и Эритрея. В меньшем объеме оружейные поставки осуществлялись в Армению, Джибути, Кот-д'Ивуар, на Кубу, в Нигерию, Польшу, Словакию и Туркменистан. То есть, Беларусь достаточно эффективно конкурирует на рынке современного оружия, и замораживание украинского направления никак не повлияет на развитие национального ОПК.

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Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) оценивает белорусский оружейный экспорт за 2012-2016 годы в 625 миллионов долларов. На этом поле Минск ставит перед собой планку – 1 миллиард долларов ежегодно.

Зарубежных покупателей интересуют, прежде всего, белорусские автоматизированные системы управления войсками и огнем, системы волоконно-оптической и радиосвязи, аэрокосмическая оптоэлектронная аппаратура и комплексы для получения цифровых электронных карт, навигационное обеспечение высокоточного оружия, современные оптико-электронные прицелы для стрелкового оружия, прикладные программные комплексы управления радиолокационными, лазерно-оптическими и информационными системами противоракетной обороны. Повторюсь, большинство белорусских предприятий оборонной промышленности по-прежнему ориентированы на российскую оборонку, и тому есть объективные причины.

Сегодня Минск в значительной степени обеспечивает комплектующими и элементами вооружений российский оборонно-промышленный комплекс: 99 белорусских предприятий поставляют 1880 наименований продукции для 255 оборонных предприятий России (около 15% всего оборонного заказа РФ). Российским смежникам поставляют элементную базу, радиоэлектронные устройства, средства подвижности под различные варианты вооружения, комплексы и системы управления огнем.

Согласно постановлению Кабинета министров России, опубликованному 5 января 2016 года, страны, входящие в ЕАЭС могут без ограничений поставлять продукцию военного назначения в Российскую Федерацию. Ранее, 24 декабря 2012 года российское правительство издало постановление № 1389, которым предусмотрено, что в России при размещении заказа для государственных нужд (и в рамках гособоронзаказа) к белорусским товарам, материалам и комплектующим применяется режим наибольшего благоприятствования (как для своих).

Беларусь также получает из России широкий спектр оборонной продукции, включая лучшие в мире комплексы ПВО ЗРС С-400 (большая часть поставок осуществляется на льготной или безвозмездной основе). Минск и Москва адекватно реагируют на вызовы и угрозы, ведь на западных рубежах Союзного государства США и другие члены НАТО продолжают наращивать наступательный потенциал.

В современном мире оружие остается основой государственного суверенитета. Интеграция в военной сфере носит стратегический характер и играет важную роль в системе обеспечения национальной безопасности двух государств. Стратегический союз и военно-техническое сотрудничество с Россией лишает геополитических противников всяких надежд на установление военно-политического контроля над Республикой Беларусь.