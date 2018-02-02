Министр обороны Украины Полторак посетит Вашингтон

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак в пятницу, 2 февраля, с рабочим визитом посетит Вашингтон, где рассчитывает узнать сроки поставок из США противотанковых ракетных комплексов Javelin.

По данным Украинской службы ВВС, Полторак встретится с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. В частности, они обсудят вопросы обучения украинских солдат управлению ракетными комплексами, их тренировку и инструктаж.

Администрация президента США Дональда Трампа в 2017 году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Представитель Белого дома Радж Шах заявил, что решение о поставках принимал Трамп.

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Президент Украины Петр Порошенко ранее сообщил, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов будут производиться за счет бюджета США. По данным СМИ, Украина получит ракетные установки общей стоимостью около 47 миллионов долларов.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что Киев не будет использовать американское оружие для эскалации конфликта в Донбассе, в частности в атакующих действиях. Посол Украины в США Валерий Чалый накануне подтвердил слова министра и сообщил, что после поступления в Украину Javelin не будут сразу отправлены в Донбасс. "Речь не идет о том, что они сразу будут направлены непосредственно в зону боевых действий. А вот в случае дальнейших агрессивных действий будут рассматриваться варианты применения", — говорил он.

Сроки поставок комплексов Javelin официально пока не называются. В частности, Порошенко во время визита в Давос заявил, что ему они известны, но дату не назвал. При этом начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в середине января заявил, что США могут предоставить Киеву ракетные комплексы в течение полугода: "они называют разные сроки — от двух до пяти-шести месяцев".

Полторак со своей стороны говорил, что ему точная дата поставок вообще не известна. Он заявлял, что рассчитывает узнать эти сроки во время визита в Вашингтон, который состоится в пятницу.

Javelin — американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения, предназначенный для уничтожения различной бронетехники и низколетящих целей.