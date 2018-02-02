наверх
02.02.201817:26
Курсы валют НБУ
  • USD27.87+ 0.03
  • EUR34.72+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Видео

    Из Украины в Польшу пытались вывезти военное оборудование

    (обновлено: )11902
    Сотрудники правоохранительных органов предупредили незаконный вывоз из Украины военных приборов наблюдения. Пресс-служба Госпогранслужбы Украины сообщает, что инцидент произошел в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей.
    ГПС Украины/Youtube

    "Комплекты с приборами ночного наблюдения и измерительным оборудованием, а именно — дальномер ПДС-1 с батареей, прибор ночного видения ННП-21 с кронштейном и прибор РТ с треногой, пытался перевезти через украинско-польскую границу в собственном микроавтобусе 32-летний житель Ивано-Франковской области", — сообщает пресс-служба ГПС.

    Читайте также: О хитростях применения Javelin в Донбассе

    Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины (Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Съезд пропрезидентской партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность"
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Министерство финансов Украины
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    Флаг "Оппозиционного блока"
    Националистический радикализм крепчает