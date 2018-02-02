Из Украины в Польшу пытались вывезти военное оборудование

"Комплекты с приборами ночного наблюдения и измерительным оборудованием, а именно — дальномер ПДС-1 с батареей, прибор ночного видения ННП-21 с кронштейном и прибор РТ с треногой, пытался перевезти через украинско-польскую границу в собственном микроавтобусе 32-летний житель Ивано-Франковской области", — сообщает пресс-служба ГПС.

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины (Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).