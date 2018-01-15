На Закарпатье пограничники нашли в автобусе известные картины

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Пограничники обнаружили две картины, по предварительным данным, известного австрийского художника в автобусе на границе с Венгрией, сообщила в воскресенье пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Две картины, которые, возможно, имеют культурную или историческую ценность и принадлежат всемирно известному австрийскому художнику, обнаружили сегодня около полудня пограничники Мукачевского отряда в пункте пропуска "Лужанка", — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, картины пограничники совместно с таможенниками нашли среди посылок, которые перевозились одним из рейсовых автобусов, который возвращался в Украину.

dpsu.gov.ua Изъятая на границе с Венгрией картина, по предварительным данным, известного австрийского художника

"В ходе осмотра данного автобуса были обнаружены две картины. Предварительно, — это полотна из коллекции "Цветочные натюрморты" австрийского художника Нигга Йозефа (ХVIII-ХIX вв.)", — говорится в сообщении.

По данным пограничников, картины изъяты и переданы на экспертизу, которая установит их происхождение.

Ранее сообщалось, что молдаванин пытался вывезти из Украины более 120 старинных монет.