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    Культура

    На Закарпатье пограничники нашли в автобусе известные картины

    (обновлено: )95
    Пограничники совместно с таможенниками нашли картины известного австрийского художника среди посылок, перевозившихся одним из рейсовых автобусов, который возвращался в Украину.
    Изъятая на границе с Венгрией картина, по предварительным данным, известного австрийского художника
    dpsu.gov.ua

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Пограничники обнаружили две картины, по предварительным данным, известного австрийского художника в автобусе на границе с Венгрией, сообщила в воскресенье пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

    "Две картины, которые, возможно, имеют культурную или историческую ценность и принадлежат всемирно известному австрийскому художнику, обнаружили сегодня около полудня пограничники Мукачевского отряда в пункте пропуска "Лужанка", — говорится в сообщении.

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    По данным ведомства, картины пограничники совместно с таможенниками нашли среди посылок, которые перевозились одним из рейсовых автобусов, который возвращался в Украину.

    dpsu.gov.ua
    Изъятая на границе с Венгрией картина, по предварительным данным, известного австрийского художника

    "В ходе осмотра данного автобуса были обнаружены две картины. Предварительно, — это полотна из коллекции "Цветочные натюрморты" австрийского художника Нигга Йозефа (ХVIII-ХIX вв.)", — говорится в сообщении.

    По данным пограничников, картины изъяты и переданы на экспертизу, которая установит их происхождение.

    Ранее сообщалось, что молдаванин пытался вывезти из Украины более 120 старинных монет.

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