Стало известно число погибших пограничников за время конфликта в Донбассе

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Почти 70 украинских пограничников погибли с начала военной операции в Донбассе, более 400 получили ранения, сообщил в субботу первый заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк.

"Всего с начала войны погибли 69 пограничников, 429 получили ранения, пять считаются пропавшими без вести. В антитеррористической операции приняли участие 19 тысяч военнослужащих Государственной пограничной службы Украины", — цитирует Серватюка УНИАН.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.