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    Стало известно число погибших пограничников за время конфликта в Донбассе

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (254)

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    Всего с начала войны погибли 69 пограничников, 429 получили ранения, пять считаются пропавшими без вести, сообщил первый заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк.
    Пограничники в рамках учений Sea Breeze провели стрельбы из минометов
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Почти 70 украинских пограничников погибли с начала военной операции в Донбассе, более 400 получили ранения, сообщил в субботу первый заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк.

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    РИА Новости Украина
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    "Всего с начала войны погибли 69 пограничников, 429 получили ранения, пять считаются пропавшими без вести. В антитеррористической операции приняли участие 19 тысяч военнослужащих Государственной пограничной службы Украины", — цитирует Серватюка УНИАН.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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