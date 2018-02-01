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    Россия подтвердила помощь Донбассу на 2018 год

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    Вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак прокомментировал планы РФ по оказанию помощи Донбассу в 2018 году. Помощь будет оказана в пределах 2017 года.
    Прибытие колонны МЧС РФ с гуманитарной помощью в Донбасс. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Россия продолжит в 2018 году оказывать помощь Донбассу в объемах прошлого года, заявил журналистам вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак.

    "Да, в прежних объемах, 2017 года", — сказал он.

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    Ранее представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов заявил, что Минские соглашения являются единственной международно признанной формулой урегулирования в регионе. Грызлов также призвал полностью снять экономическую и инфраструктурную блокаду Донбасса.

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