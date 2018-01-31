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    Политика

    Председатель ОБСЕ прибыл в Донбасс

    (обновлено: )32903
    Судя по фотографиям Павла Климкина, он вместе с председателем ОБСЕ прилетел в Донбасс. Глава МИД сообщил, что рассказал Анджелино Альфано "о преступлениях оккупантов в Донбассе".
    Анджелино Альфано и Павел Климкин на дороге в Донбасс
    twitter.com/PavloKlimkin

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в среду вместе со своим итальянским коллегой Анджелино Альфано, который является действующим председателем ОБСЕ, прибыли в Донбасс.

    Соответствующие фото появились на странице главы МИД Украины в Twitter.

    Одну из них министр подписал: "Мирный украинский край. Донецкая область. В нескольких десятках километров отсюда — уже российский оккупант. Боремся и победим".

    twitter.com/PavloKlimkin
    Вид на Донецкую область из самолета Павла Климкина и Анджелино Альфано, 31 января 2018

    "Подробно рассказал своему другу Альфано о преступлениях оккупантов в Донбассе. Впереди насыщенная программа, общение с донбассовцами, СММ ОБСЕ. Важно увидеть собственными глазами", — написал Климкин под второй фотографией.

    twitter.com/PavloKlimkin
    Анджелино Альфано и Павел Климкин на дороге в Донбасс

    Накануне президент Украины Петр Порошенко встретился с Анджелино Альфано. В ходе встречи они обсудили ухудшение ситуации с правами человека на территории Крыма, а также ситуацию в Донбассе.

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