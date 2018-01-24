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    Донбасс: массивные обстрелы жилых домов Докучаевска

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (456)

    (обновлено: )39005
    По счастливой случайности в Докучаевске обошлось без погибших среди мирного населения - обстрел был действительно сильный, мины разрывались прямо возле многоквартирных жилых домов.
    Последствия обстрела Докучаевска
    Скриншот с сYoutube

    Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

    Пятеро мирных жителей получили ранения различной степени тяжести в результате массированного артиллерийского обстрела Докучаевска в понедельник вечером. По сообщениям местных властей под огонь тяжелых орудий попали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в густонаселенных кварталах города, зафиксированы повреждения систем жизнеобеспечения.

    Ситуация после обстрелов в Донецке. Архивное фото
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    "22 января, в 17.25 в результате обстрела ВСУ Докучаевска из миномета калибра 120 мм и БМП-2 получили ранения 5 мирных жителей. Огонь целенаправленно велся по объектам гражданской инфраструктуры. Данный факт преступления ВСУ против мирных жителей будет в обязательном порядке доведен до миссии ОБСЕ и Александра Хуга…", – сообщили в самопровозглашенной Донецкой народной республике.

    Только по счастливой случайности в этот раз в Докучаевске обошлось без погибших среди мирного населения. По свидетельствам очевидцев событий обстрел был действительно сильный, мины разрывались прямо возле многоквартирных жилых домов, осколки насквозь пронизывали стены и металлические двери, во многих квартирах из окон посыпались стекла. В панике люди падали на пол, выбегали в соседние комнаты и на лестничные клетки в надежде спрятаться от огня.

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    Словом, перестрелки с применением запрещенного Минскими договоренностями тяжелого вооружения продолжаются практически вдоль всей линии фронта. Говорить об интенсивных боевых действиях в Донбассе пока не приходится, но ситуация по-прежнему сохраняется тяжелая и непредсказуемая. Несмотря на все попытки политиков и дипломатов урегулировать вооруженный конфликт градус напряженности в регионе не спадает: на юге области, в окрестностях Донецка, Горловки, Авдеевки и Ясиноватой стреляют все время, жители прифронтовых районов продолжают почти ежедневно испытывать ужасы и лишения военного времени.

    Comments.ua
    Последствия обстрела Докучаевска
    Украинские военные в зоне АТО. Архивное фото
    УНИАН
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    Напугано местное население и недавней трагедией, которая случилась несколько дней назад недалеко от Докучаевска, где в результате обстрела пассажирского автобуса один мирный житель погиб, еще один был ранен. Достоверно обстоятельства случившегося остаются неизвестны: в Киеве и Донецке рассказали свою версию, и обвинили друг друга в совершении кровавой провокации. Очевидно, что людей, которым в силу обстоятельств надо пересекать блокпосты, одолевает страх, что путь между Украиной и ЛДНР однажды может стать дорогой в один конец. В любой момент гражданский транспорт, находящийся возле одного из любых контрольно-пропускных пунктов могут так же обстрелять.

    Скриншот с Youtube
    Ситуация в Докучаевске

    Тем временем в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ считают, что стороны вооруженного конфликта не предпринимают никаких попыток для снижения напряженности в регионе. Более того, международные наблюдатели полагают, что неудачные попытки отвести тяжелое вооружение, отсутствие прогресса в разминировании прифронтовых территорий является четким свидетельством того, что в Донбассе готовится очередная эскалация войны.

    Скриншот с Youtube
    Ситуация в Докучаевске
    В Донецкой области подорвался автобус
    112 Украина
    В Донбассе подорвался автобус с гражданскими. Подробности от погранслужбы

    "Провалены попытки провести разминирование, отвести вооружение и развести силы и средства, а также продолжающаяся подготовка являются сигналами, которые служат ранним предупреждением, что стороны готовятся к большему, вместо того, чтобы прекратить насилие",– говорится в сообщении на сайте СММ ОБСЕ.

    Отметим, что по данным уполномоченного по правам человека в самопровозглашенной Донецкой народной республике с начала 2018 года во время формально действующего перемирия на территории ДНР погибли не менее пяти военнослужащих, более двадцати человек, среди которых как военные, так и гражданские лица, получили ранения. Кроме того, с начала января в офис республиканского омбудсмена поступила информация о задержании украинскими силовиками шестнадцати жителей Донбасса. Сообщается, что в плену украинской стороной до сих пор удерживаются порядка трехсот человек, более четырехсот граждан числятся в списках лиц пропавших без вести.

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