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    Миротворцы ООН были бы в Донбассе, если б это зависело от РФ - Лавров

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    Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что единственным, что мешает введению миротворцев в Донбасс, является нежелание обсуждать предложения Москвы по этому вопросу.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    Sputnik | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Миротворцы Организации объединенных наций уже давно были бы на территории Донбасса, если бы решение этого вопроса зависело только от России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант".

    Украинские военные. Архивное фото
    Генеральный штаб ВСУ/Facebook
    Миротворцы в Донбассе: отделяем желаемое от действительного

    "Это от нас не зависит. Если бы это зависело от нас, то они уже давно бы там появились", — сказал Лавров, отвечая на вопрос, появятся ли миротворцы в Донбассе в 2018 году.

    Министр иностранных дел России добавил, что единственным, что мешает введению миротворцев в Донбасс, является нежелание обсуждать предложения Москвы по этому вопросу.

    "Мешает только одно: никто не хочет начинать конкретно обсуждать наши предложения", — сказал глава МИД РФ, отвечая на вопрос, что сейчас мешает вводу миротворцев и готова ли Россия на какие-то уступки, чтобы устранить то, что мешает этому процессу.

    Ранее Лавров заявил, что состав миссии миротворцев ООН в Донбассе должен быть определен Киевом, Донецком и Луганском.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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