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    "Письма Порошенко в ФСБ". Гендиректор "Рустави-2" попал в базу "Миротворца"

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    Гварамия внесен в базу данных за "участие в проведении информационно-психологических операций, направленных на подрыв государственных институтов власти Украины".
    Ника Гварамия
    Ника Гварамия в Facebook

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Генеральный директор грузинского телеканала "Рустави-2" Ника Гварамия попал в базу данных "Миротворца".

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    Как сообщается на сайте, Гварамия внесен в базу данных за "участие в проведении информационно-психологических операций, направленных на подрыв государственных институтов власти Украины", а также за "публикацию заведомо ложной информации, манипуляцию общественно-значимой информацией".

    Телеканал "Рустави-2" опубликовал "письма" президента Петра Порошенко, которые якобы были написаны в ФСБ. На сайте "Миротворец" приводятся фотографии статей, где Гварамия заявляет, что сомнений в достоверности "писем Порошенко" якобы нет.

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