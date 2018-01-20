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    Нынешняя власть Украины абсолютно не договороспособна - Лавров

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    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (361)

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    По словам российского министра, "и в Европе, и в Вашингтоне прекрасно понимают, в какую игру играют нынешние киевские власти и как они ведут линию на заматывание своих обязательств по минским договоренностям".
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Россия будет добиваться выполнения минских соглашений по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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    "Что касается реакции (стран Запада на принятие Киевом закона о реинтеграции Донбасса — Ред.), то я уже не раз говорил, что у нас нет никаких сомнений. Более того, у нас есть достоверные знания, что и в Европе, и в Вашингтоне прекрасно понимают, в какую игру играют нынешние киевские власти и как они ведут линию на заматывание своих обязательств по минским договоренностям", — заявил Лавров на пресс-конференции в ООН.

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    "Взяв под свое крыло вот эту власть, власть, которая абсолютно не договороспособна, Запад уже не может публично выступать с критикой того, что делают его подопечные. Это печально. Понятно, что это сопряжено с ложно понятым чувством собственного престижа, собственной репутации, но такова жизнь", — добавил он.

    Министр подчеркнул, что Москва будет добиваться того, чтобы "все, что записано в минских договоренностях, выполнялось".

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    "И попытки сбить прицел и куда-то увести в сторону эти дискуссии, стремление найти новые какие-то повестки дня, новые методы, новые формы, они неприемлемы. Мы будем спокойно и твердо отстаивать тот пакет, который честный и под которым подписался президент (Украины Петр) Порошенко и лидеры Донецка и Луганска", — заключил Лавров.

    Ранее Лавров раскритиковал закон о регинтеграции Донбасса, принятый Верховной Радой в четверг, 18 января, в котором, в частности, РФ названа "агрессором". 

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