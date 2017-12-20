Донбасс: век мира не видать. Обострение и позиции сторон

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Донбасс вновь – на грани большой войны. Боевые действия вспыхнули с новой силой 17 декабря, эпицентром была Светлодарская дуга. В штабе ВСУ заявили о трех погибших военных.

18 декабря обстрелы продолжились: в Новолуганском пострадали здания больницы, детского сада и 11 девятиэтажных домов. Также под обстрел попал частный сектор – горели дома. У местных жителей не было света, газа и воды. Сообщается, что по крайней мере восемь мирных жителей получили осколочные ранения, от сердечного приступа скончалась женщина.

Стороны конфликта – самопровозглашенные ДНР и ЛНР и Вооруженные силы Украины – обвинили в обстрелах друг друга.

Не утихали бои 19 декабря: жители Донбасса писали в соцсетях, что вновь слышна канонада и взрывы в Авдеевской промзоне, районе Донецкого аэропорта, под обстрелом – Докучаевск.

"Горловка слышит север, особенно Зайцево. Калиново в ЛНР мощный бой, минометы, Арта", – отмечали в социальных сетях.

Аналогичная картина сложилась утром в среду, 20 декабря: страдали Горловка, Докучаевск, Калиново, Стаханов. Людям во фронтовых районах рекомендовали держаться укрытий.

В утренней сводке штаба АТО отчитались, что в результате боевых действий за сутки погибли двое военнослужащих, еще пятеро ранены, один боец получил боевую травму.

Уехали наблюдатели – обострились бои

Многие эксперты и аналитики связали новую вспышку боев с отъездом российских офицеров-наблюдателей из Донбасса. Он планировался на понедельник, но именно тогда началось обострение, и офицеры Вооруженных сил РФ и Украины, входящие в состав Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК), отбыли во вторник, 19 декабря.

Как говорят военные эксперты, "выход" российских офицеров – тревожный сигнал, способный развязать руки сторонам для активных боев. В то же время в Киеве полагают, что решение РФ выйти из СЦКК приведет к ликвидации этой структуры, а в ДНР считают, что после выхода офицеров РФ из СЦКК есть шанс на установление прямого диалога между реальными сторонами конфликта.

А один из главных украинских "ястребов войны", секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов не исключил, что "Россия вывела своих представителей из (СЦКК) в связи с готовящимися боевыми действиями на Донбассе".

"Потрясающая логика у Запада и Киева! Столько лет кричат "Россия, выведи свои войска с Украины!" А стоило России отозвать своих офицеров, находящихся на Украине, тут же кричат: "Россия, не сметь выводить своих военных! Это провокация!" Уже б определились: так выводить или вводить?", – прокомментировал реакцию Киева на своей странице в Facebook политолог Владимир Корнилов.

Напомним, СЦКК был создан из офицеров Генштабов РФ и Украины по поручению президентов РФ и Украины после заключения минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.

Позиция США

В унисон с украинской властью Госдеп США назвал РФ источником обострения насилия на востоке Украины.

"Ранее договоренности о прекращении огня достигались на уровне российско-украинского военного механизма (Совместного центра координации и контроля – ред.), что позволяло гражданским безопасно оставлять районы обстрела. Однако правительство России в одностороннем порядке приняло решение о выходе из этого механизма", – заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науерт.

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С похожим заявлением выступил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. Он написал в Twitter, что выход представителей России из СЦКК – связан с АТО.

"Россия отозвала своих офицеров из СЦКК <…> прямо перед масштабной эскалацией нарушений режима прекращения огня. Украина пострадала в одних из самых жестоких боев с февраля 2017 года. Решение о мире возложено на Россию", – заявил Волкер.

В другом сообщении на эту тему он подчеркнул, что США ждут политической воли со стороны РФ относительно выполнения Минских договоренностей: "Мы все еще открыты для диалога с Россией и готовы содействовать имплементации Минских соглашений, но для этого нужна политическая воля".

Война выгоднее?

В целом у экспертов – тревожные ожидания относительно ситуации в Донбассе. Действия России называют логичными: РФ вывела своих наблюдателей, что может означать подготовку к введению миротворцев и, затем, имплементации политической части минских соглашений.

Но для украинской власти, которая постоянно оттягивает и откладывает политическую часть, имплементация будет значить политический крах. Во всяком случае, для президента Порошенко, которого просто политически съедят свои же формальные соратники: те же "ястребы" из "Народного фронта", партнера по коалиции.

Не зря глава МВД Арсен Аваков заявлял, что того, кто попытается реализовать "Минск-2", сметет народ – более чем понятный сигнал для главы государства.

Исходя из этого, получается печальный вывод: война сейчас – выгоднее мира, во всяком случае для одной стороны.

"Или "Минск-2", или война"

А политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что начавшееся еще в начале ноября военное обострение в Донбассе – это одна из технологий по подготовке общественного мнения для срочной необходимости ввода миротворцев на Донбасс.

"Задача простая: показать, что или миротворцы с выполнением Минских соглашений, или опять полномасштабная война", – сообщил эксперт на своей странице в Facebook.

Решают же вопрос войны и мира в Донбассе, уверен Корнейчук, США и РФ.