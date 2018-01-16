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    В РФ скончался "лидер коммунистического движения" Виктор Анпилов

    (обновлено: )13810
    По предварительным данным, причиной смерти лидера движения "Трудовая Россия" Виктора Анпилова стал инсульт.
    Лидер партии Трудовая Россия Виктор Анпилов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. В России скончался лидер движения "Трудовая Россия" Виктор Анпилов, сообщила на своей странице в Facebook экс-депутат Госдумы РФ Дарья Митина.

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    "Сегoдня, 15 января, пересталo биться сердце пламенного коммуниста, эрудита, полиглота, международника, рoдoначальника пoстсoветскoгo и ярчайшегo лидера междунарoднoгo кoммунистическогo движения… Виктoра Иванoвича Анпилoва ", — написала она, отметив, что дата и место похорон будут сообщены позже.

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    Как сообщается на странице в Facebook самого Анпилова, причиной его смерти стал инсульт.

    "Сегодня, не приходя в сознание после инсульта, умер Виктор Анпилов", — говорится в сообщении.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Лидер движения "Трудовая Россия" В.Анпилов

    Виктор Анпилов являлся российским и политическим деятелем, с 1992 по 2012 годы — председателем Исполкома общественно-политического движения "Трудовая Россия", а в период с 2012 по 2018 — почетным председателем партии.

    Напомним, на прошлой неделе скончался знамениты российский актер театра и кино Михаил Державин

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