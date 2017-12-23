наверх
23.12.201720:04
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В США скончался легендарный астронавт

    (обновлено: )325
    Продолжительность свободного полета Брюса Маккэндлесса без технической связи с кораблем составила около шести часов. Астронавту удалось отлететь от корабля на дистанцию более 90 метров.
    Американский астронавт Брюс Маккэндлесс
    NASA

    КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Астронавт Брюс Маккэндлесс, совершивший первый в истории человечества выход в открытый космос без страховки, скончался в возрасте 80 лет в США, сообщает НАСА.

    Джакузи из песка. Ученый НАСА на пенсии развлекается. Видео
    Facebook hromadskeua
    Джакузи из песка. Ученый НАСА на пенсии развлекается

    "Наши мысли и молитвы с семьей Брюса. Его навсегда запомнят по легендарной фотографии полета на пилотируемом маневрирующем модуле (MMU)", – говорится в заявлении на сайте космического агентства.

    Смотрите также: Тайны и загадки Вселенной. Невероятные кадры из космоса

    Брюс Маккэндлесс служил в качестве пилота ВМС США и позднее вошел в набор астронавтов НАСА, а также участвовал в установке крупнейшего космического телескопа "Хаббл".

    Во время своего первого полета в космос в 1984 году Маккэндлесс совершил выход в открытый космос с помощью специально разработанной НАСА установки MMU, позволяющей астронавтам передвигаться в космосе.

    NASA
    Американский астронавт Брюс Маккэндлесс в открытом космосе

    Продолжительность свободного полета Маккэндлесса без технической связи с кораблем составила около шести часов. При этом ему удалось отлететь от корабля на дистанцию более 90 метров. Позднее НАСА запрещали к использованию установку, считая ее слишком опасной для использования.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дональд Трамп и Петр Порошенко
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Юрий Бойко
    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
    Последствия обстрела в Новолуганском Донецкой области
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Шпионские командировки: поездки Гройсмана в компании "агента ФСБ"
    Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана