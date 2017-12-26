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    Культура

    Скончался композитор Владимир Шаинский - ТВ

    (обновлено: )51603
    На 92 году жизни скончался известный советский композитор, автор множества популярных детских песен, в том числе, к фильмам о Чебурашке и Крокодиле Гене.
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    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Скончался Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР композитор Владимир Шаинский, сообщает телеканал "Россия 24".

    Шаинскому было 92 года. Он написал множество известных песен, в том числе для знаменитых мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.

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    Смерть Шаинского уже подтвердил его сын Вячеслав: "Да, он скончался", — сказал он в комментарии РИА Новости.

    Справка

    Владимир Яковлевич Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве в семье инженера-химика.

    С 1936 года он занимался по классу скрипки в музыкальной школе-десятилетке при Киевской консерватории. В 1941 году семья была эвакуирована в Ташкент, где Владимир продолжил образование в Ташкентской консерватории.

    После службы в армии и после окончания Второй мировой войны Владимир Шаинский поступил в МГК имени П. И. Чайковского на оркестровый факультет. С 1949 по 1952 год работал в оркестре Леонида Утёсова.

    Затем преподавал в классе скрипки в музыкальной школе (1952—1954), а в период с 1954 по 1962 годы работал оркестровщиком, композитором, музыкальным руководителем различных эстрадных оркестров.

    Первыми произведениями композитора стали струнный квартет, написанный в 1963 году еще в консерватории, и симфония, созданная в 1965 году.

    За годы творческой деятельности Владимир Шаинский сочинил множество произведений, среди которых опера для детей "Трое против Марабука" (1974), мюзиклы "Аз, Буки, Веди" (1975), "Путешествие Нильса" (1984), "Восьмое чудо света" (1985), "Лифт" (1987), "Джельсомино и пираты" (1988), "По сказкам и континентам" (1989), "Рэкет" (1993), "Жених для приданного" (1994)

    Всего Шаинский написал более 400 песен, среди которых множество песен для детей — в том числе музыка для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.

    Композитор жил и работал в Москве до 2000 года. С 2000 года жил в Израиле, в 2004 году переехал в США в Сан-Диего, где получил вид на жительство, с 2013 года проживал постоянно в США.

    Последнее время Шаинский болел раком желудка, перенёс несколько операций.

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