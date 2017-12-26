В Вене скончался грузинский посол

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Грузинский посол в Австрии Константин Залдастанишвили, который также был постпредом страны при ОБСЕ и расположенных в Вене международных организациях, скончался, информирует МИД Грузии.

"Соболезнуем семье господина Котэ, его друзьям и в целом госаппарату Грузии с этой большой потерей. Бесценна роль господина Котэ не только в грузинской дипломатии, но и в развитии независимой Грузии. С его именем связано множество успехов нашей страны на внешнеполитической арене", — сказано в заявлении МИД.

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В ведомстве добавили, что опыт и мудрость посла, а также достигнутые им результаты еще долго будут гарантом силы Грузии.

Залдастанишвили был послом с июня 2013 года.