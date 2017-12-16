Россия отзывает своих офицеров из СЦКК в Донбассе - ОБСЕ

КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Россия намерена отозвать офицеров своих вооруженных сил из действующего в Донбассе Совместного центра по контролю и координации. Об этом информирует Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в отчете.

"14 декабря представитель Вооруженных Сил Украины при Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в штабе СЦКК, расположенном в подконтрольном правительству городе Соледар (79 км к северу от Донецка), передал СММ письмо от министерства обороны Российской Федерации с уведомлением о том, что Российская Федерация собирается отозвать с территории Украины офицеров своих вооруженных сил из СЦКК", – говорится в сообщении.

Причина такого решения не указана.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.