Полиция заступила на усиленное патрулирование в Донбассе

КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. В Донецкой области полицейские заступили на усиленное патрулирование населенных пунктов региона. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Как отмечается, следователи, представители превенции, кинологи, военнослужащие и патрульные в течение выходных будут заботиться о правопорядке в регионе. Только в Мариуполе для надлежащего обеспечения общественной безопасности сформированы 52 пеших патруля.

"Задачу на следующие три дня, заступая на службу, наряды получили традиционно во время общеобластного публичного инструктажа, который состоялся одновременно во всех городах и поселках региона. С требованиями неукоснительного соблюдения норм действующего законодательства и мер личной безопасности к подчиненным обратились руководители территориальных подразделений полиции", — говорится в сообщении.

Заместитель начальника управления превентивной деятельности ГУНП в Донецкой области Олег Неборак напомнил полицейским, что в Донецкой области продолжается всеукраинская спецоперация под условным названием "Мигрант". Кроме того, несмотря на окончание спецмероприятий, изъятие оружия и взрывчатки является приоритетным направлением в работе полиции Донбасса.

Сейчас усиленные патрули уже вышли на маршруты патрулирования, ситуация стабильна и полностью контролируемая, добавили правоохранители.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.