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    Полиция заступила на усиленное патрулирование в Донбассе

    (обновлено: )36302
    Заместитель начальника управления превентивной деятельности ГУНП в Донецкой области Олег Неборак напомнил полицейским, что в Донецкой области продолжается всеукраинская спецоперация под условным названием "Мигрант".
    Полиция заступила на усиленное патрулирование в Донбассе
    полиция Донецкой области

    КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. В Донецкой области полицейские заступили на усиленное патрулирование населенных пунктов региона. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

    Как отмечается, следователи, представители превенции, кинологи, военнослужащие и патрульные в течение выходных будут заботиться о правопорядке в регионе. Только в Мариуполе для надлежащего обеспечения общественной безопасности сформированы 52 пеших патруля.

    Георгий Тука
    УНИАН
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    "Задачу на следующие три дня, заступая на службу, наряды получили традиционно во время общеобластного публичного инструктажа, который состоялся одновременно во всех городах и поселках региона. С требованиями неукоснительного соблюдения норм действующего законодательства и мер личной безопасности к подчиненным обратились руководители территориальных подразделений полиции", — говорится в сообщении.

    Заместитель начальника управления превентивной деятельности ГУНП в Донецкой области Олег Неборак напомнил полицейским, что в Донецкой области продолжается всеукраинская спецоперация под условным названием "Мигрант". Кроме того, несмотря на окончание спецмероприятий, изъятие оружия и взрывчатки является приоритетным направлением в работе полиции Донбасса.

    Сейчас усиленные патрули уже вышли на маршруты патрулирования, ситуация стабильна и полностью контролируемая, добавили правоохранители.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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