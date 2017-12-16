Серьезная опасность для мирных жителей возникла в Донбассе – Минобороны

КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Ополченцы устанавливают в Донбассе кассетные противопехотные мины, чем ставят под угрозу жизни гражданских лиц. Об этом спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник рассказал на брифинге, ссылаясь на данные украинской разведки.

По его словам, в ОРДЛО инженерные подразделения увеличили площади минирования местности, создав опасность для мирных жителей.

"В течение 13-14 декабря зафиксирована установка боевиками так называемого 1-го армейского корпуса минно-взрывных заграждений с использованием мин типа МОН-100 и кассетных мин типа КПОМ без составления схем минирования", — сказал Мотузяник.

Спикер Минобороны добавил, что с начала декабря 2017 года саперы ВСУ очистили от мин почти 38 га местности в зоне АТО, обезвредив около тысячи взрывоопасных предметов.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.