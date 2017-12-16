МИД Германии призвал принять меры для стабилизации в Донбассе

КИЕВ, 16 дек – РИА Новости Украина, Ангелина Тимофеева. МИД Германии настоятельно призывает принять на встрече контактной группы в Минске 20 декабря необходимые меры по стабилизации ситуации на востоке Украины.

"Германия участвует вместе с Францией в "нормандском формате" для урегулирования конфликта. Мы настоятельно призываем все стороны подтвердить прекращение огня на следующей встрече трехсторонней контактной группы в Минске 20 декабря и принять необходимые меры для его стабилизации", — говорится в заявлении ведомства.

Внешнеполитическое ведомство также осудило использование тяжелого вооружения в Луганской области в ночь на 13 декабря, в результате чего была создана угроза для семи сотрудников ОБСЕ. В документе подчеркивается, что "размещение артиллерии в населенных пунктах на востоке Украины в значительной степени угрожает местному гражданскому населению".

"Все стороны привержены обязательствам по обеспечению безопасности наблюдателей ОБСЕ и их беспрепятственного доступа. Это вытекает из мандата, выданного всеми 57 государствами-участниками ОБСЕ. Мы глубоко обеспокоены возобновлением боевых действий на востоке Украины. Каждый день есть жертвы среди гражданского населения и со стороны конфликтующих сторон. Только с начала декабря 17 человек погибли и 37 получили ранения", — говорится в заявлении МИД.

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Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.