Луценко уточнил, кого надо посадить, чтобы побороть в Украине коррупцию

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. В 2017 году украинские суды приняли 1 700 приговоров по коррупционным делам, но и такого числа недостаточно для того, чтобы изменить страну, считает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Мы добились в судах 1700 приговоров коррупционерам. Это втрое больше, чем в любой другой год независимости Украины", — заявил Луценко на тематической платформе "Украинская прокуратура в контексте национальной безопасности Украины" в Национальном университете "Острожская академия", сообщает Укринформ.

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По его словам, эти приговоры меняют страну, но их недостаточно, чтобы побороть коррупцию. Для этого, отметил Луценко, должна "сесть большая рыба", за которую отвечает Национальное антикоррупционное бюро. При этом он не уточнил, о ком именно может идти речь.

Он также заверил, что ГПУ помогает НАБУ ловить коррупционеров: 40% дел НАБУ — это совместные наработки обеих ведомств.

Однако, по мнению Луценко, количество задержанных коррупционеров не определяет борьбу с этим явлением. "Это необходимое, но не определяющее условие. Надо уничтожать возможности коррупционного использования своих служебных полномочий", — убежден генпрокурор.

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Отметим, ранее Луценко назвал "неприемлемой" ситуацию с критикой реформ в украинском, распространяемой в отечественном информационном пространстве.