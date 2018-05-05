НАБУ: Украина потеряла более 450 млн грн из-за коррупции с землей

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Украина потеряла более 450 млн гривен из-за коррупции в земельной сфере.

Об этом сообщает пресс-службы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

НАБУ расследует несколько уголовных производств, которые касаются махинаций с землей, почти треть из которых направлены в суд, обвинительные акты составлены в отношении 14 лиц.

"По данным следствия, общий предмет преступления в "земельных" делах превышает 450 млн гривен. Это — убытки, понесенные государством и местными общинами из-за потери более 7 тыс. гектаров", — сообщает НАБУ и добавляет, что ключевой мотив преступлений — желание получить неправомерную выгоду.

Так совокупный размер взяток по этим делам превышает 2,5 млн гривен, 70 тыс. долларов и 300 тыс. евро.

В НАБУ рассказали, что наиболее распространенная схема, когда земельные участки органа государственной власти в дальнейшем передаются частным компаниям-застройщикам в обмен на обязательство выделить определенное количество квартир сотрудникам соответствующего госоргана.

Совокупная стоимость таких квартир оказывается существенно ниже рыночной стоимости земельного участка.

nabu.gov.ua Результаты расследования НАБУ

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро провело экспертизу, в ходе которой была установлена подделка документов при продаже главой Радикальной партии Олегом Ляшко автомобиля Mercedes-Benz S 500L Matic за 2,2 млн гривен.