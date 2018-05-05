НАБУ: Украина потеряла более 450 млн грн из-за коррупции с землей

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Украина потеряла более 450 млн гривен из-за коррупции в земельной сфере.
Об этом сообщает пресс-службы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
НАБУ расследует несколько уголовных производств, которые касаются махинаций с землей, почти треть из которых направлены в суд, обвинительные акты составлены в отношении 14 лиц.
"По данным следствия, общий предмет преступления в "земельных" делах превышает 450 млн гривен. Это — убытки, понесенные государством и местными общинами из-за потери более 7 тыс. гектаров", — сообщает НАБУ и добавляет, что ключевой мотив преступлений — желание получить неправомерную выгоду.
Так совокупный размер взяток по этим делам превышает 2,5 млн гривен, 70 тыс. долларов и 300 тыс. евро.
В НАБУ рассказали, что наиболее распространенная схема, когда земельные участки органа государственной власти в дальнейшем передаются частным компаниям-застройщикам в обмен на обязательство выделить определенное количество квартир сотрудникам соответствующего госоргана.
Совокупная стоимость таких квартир оказывается существенно ниже рыночной стоимости земельного участка.
Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро провело экспертизу, в ходе которой была установлена подделка документов при продаже главой Радикальной партии Олегом Ляшко автомобиля Mercedes-Benz S 500L Matic за 2,2 млн гривен.