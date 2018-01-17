Луценко рассказал, сколько в этом году уже открыто дел по коррупции

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина.
Об этом он рассказал во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, передает УНН.
"Более 360 дел уже за этот год зафиксировано", — сказал Луценко.
По его словам, в прошлом году вступили в силу 1600 приговоров по делам о коррупционных преступлениях, из которых лишь 10% были с реальным лишением свободы.
Ранее Луценко назвал публичное выяснение отношений между правоохранительными органами, в частности, между ГПУ и НАБУ самой большой ошибкой прошлого года генеральный прокуроры Украины.