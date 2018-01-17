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    Общество

    Луценко рассказал, сколько в этом году уже открыто дел по коррупции

    (обновлено: )83
    По словам Луценко, в прошлом году вступили в силу 1600 приговоров по делам о коррупционных преступлениях, из которых лишь 10% были с реальным лишением свободы.
    Юрий Луценко
    Украинское фото

    КИЕВ,  17 янв — РИА Новости Украина. 

    Юрий Луценко. Архивное фото
    Украинское фото
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    Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в течение этого года органы прокуратуры открыли более 360 уголовных производств относительно коррупционных преступлений.

    Об этом он рассказал во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, передает УНН.

    "Более 360 дел уже за этот год зафиксировано", — сказал Луценко.

    По его словам, в прошлом году вступили в силу 1600 приговоров по делам о коррупционных преступлениях, из которых лишь 10% были с реальным лишением свободы.

    Ранее Луценко назвал публичное выяснение отношений между правоохранительными органами, в частности, между ГПУ и НАБУ самой большой ошибкой прошлого года генеральный прокуроры Украины.

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