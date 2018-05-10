НАБУ раскрыло коррупционные схемы в "оборонке" на 1 млрд грн

twitter.com/nab_ukr

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разоблачило коррупционные схемы в оборонно-промышленном комплексе страны на более чем 1 млрд гривен, сообщает пресс-служба бюро.

"Минимум на 15 предприятиях ОПК детективы НАБУ зафиксировали факты, которые стали основанием для открытия уголовных производств. Чаще всего речь идет о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, а также закупке товаров по завышенным ценам через компании-посредники, приближенные к руководству госучреждений. В результате таких действий, по мнению детективов, по предварительным оценкам, интересам государства причинен вред на сумму свыше 620 млн грн и 3 млн долл. США", — сообщает НАБУ

nabu.gov.ua Расследование по оборонно-промышленному комплексу

Согласно расследований детективов, ключевую роль в появлении коррупционных схем на предприятиях ОПК играют чиновники госструктур: каждый второй подозреваемый в преступлениях, раскрытых НАБУ, относится к этой категории.

Ранее в НАБУ сообщили, что Украина потеряла более 450 млн гривен из-за коррупции в земельной сфере.