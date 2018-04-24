Луценко назвал главный источник коррупции в Украине

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что главный источник коррупции находится в середине политической системы Украины.

Об этом он сказал во время антикоррупционной дискуссии в Европейском парламенте в Брюсселе, сообщает УНН.

"Нам нужна так называемая деприватизация, которая была объявлена ​​Кабинетом министров в прошлом году, но не была одобрена парламентом до сих пор. На сегодня это насущная необходимость из-за коррупции на государственном уровне. Как по мне, главный источник коррупции — внутри политической системы нашей страны", — сказал генпрокурор.

Ранее сообщалось, что Окружной административный суд Киева открыл производство в отношении законности демонстрации на радио и телевидении рекламных роликов о деятельности генерального прокурора Юрия Луценко.