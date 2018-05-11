У брата Найема угнали мотоцикл прямо из-под здания суда

Фото facebook.com/MasiNayyem

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Маси Найем, брат народного депутата Мустафы Найема, заявил, что у него угнали мотоцикл Honda, на котором он приехал в Апелляционный суд Киева.

"Только что под апелляционным судом угнали мой мотоцикл. Белая Honda. Приехал сюда в 09:23", — написал Маси Найем на своей странице в Facebook.

В Апелляционном суде Киева в пятницу должны были рассмотреть жалобу на арест автомобиля Mercedes, который фигурирует в деле об избиении Мустафы Найема. Однако суд отложил слушания из-за того, что прокуратура не передала документы.

Ранее Шевченковской районный суд Киева избрал двоим подозреваемым в нападении на Найема меру пресечения в виде ночного домашнего ареста: под стражей оказались Ахмед-Абубакарович Саитов и Умолт Русланович Темербулатов. Еще один подозреваемый — гражданин РФ Саитов Магомед-Салих Арбуевич — был взят под круглосуточный домашний арест. В розыск объявлен Зелимхан Саитов, который после избиения Найема улетел из Украины и находится в Азербайджане.

Мустафа Найем уже выражал недовольство решением суда о мягкой мере пресечения для подозреваемых. Депутату предоставлена государственная охрана в связи с угрозами, поступившими в его адрес.