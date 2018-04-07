СМИ выяснили, какие церкви "посетит" Порошенко в пасхальном ролике

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Пасхальное поздравление Петра Порошенко традиционно будет записываться в Михайловском Златоверхом монастыре Киевского патриархата, но в ролик вставят кадры посещения главой государства и храма УПЦ в Мариуполе. Об этом сообщает "Корреспондент" со ссылкой на информированные источники из Администрации президента.

Впервые во время пасхального приветствия президент Петр Порошенко "побывает" в двух церквях, отмечает издание.

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"Возможно, упоминание в ролике об одном из храмов УПЦ МП понравится не всем, но граждане Украины, которые посещают храмы УПЦ МП, также заслуживают уважения", – заявил источник из АПУ.

В "мариупольской" части поздравления могут также показать представителей греческой общины, учеников волновахской школы и военных на одном из блокпостов.

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Режиссером видеоролика станет Александр Кириенко, снявший уже не один ролик и фильм.

Напомним, Порошенко посетил Мариуполь 1 апреля — в Вербное воскресенье.