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    СМИ выяснили, какие церкви "посетит" Порошенко в пасхальном ролике

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    По данным источника в Администрации президента, глава государства Петр Порошенко впервые во время пасхального приветствия "побывает" в двух церквях.
    Визит Петра Порошенко в Мариуполь
    Петр Порошенко/Facebook

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Пасхальное поздравление Петра Порошенко традиционно будет записываться в Михайловском Златоверхом монастыре Киевского патриархата, но в ролик вставят кадры посещения главой государства и храма УПЦ в Мариуполе. Об этом сообщает "Корреспондент" со ссылкой на информированные источники из Администрации президента.

    Освящение куличей и пасхальных яиц
    RIA News Анна Волкова | Перейти в фотобанк
    Из Сум. На Пасху придется перекреститься и… раскошелиться

    Впервые во время пасхального приветствия президент Петр Порошенко "побывает" в двух церквях, отмечает издание.

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    "Возможно, упоминание в ролике об одном из храмов УПЦ МП понравится не всем, но граждане Украины, которые посещают храмы УПЦ МП, также заслуживают уважения", – заявил источник из АПУ.

    В "мариупольской" части поздравления могут также показать представителей греческой общины, учеников волновахской школы и военных на одном из блокпостов.

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    Режиссером видеоролика станет Александр Кириенко, снявший уже не один ролик и фильм.

    Напомним, Порошенко посетил Мариуполь 1 апреля — в Вербное воскресенье. 

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