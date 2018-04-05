Горькая правда "счастливой пенсионерки" из ролика Порошенко

В ролике 82-летняя женщина из Чернигова выступила образцом счастливого пенсионера. "Я проработала 43 года. Наконец получила большую пенсию", — говорит в кадре пенсионерка.

Однако, по данным ТСН, ее пенсия составляет всего 1900 гривен. Она проработала 43 года вахтершей и швеей. У нее четверо детей и шесть внуков, однако живет она одна.

Фруктов и мяса женщина уже давно не покупает, но в этом месяце ей пришлось влезть в долги и купить лекарства. У детей денег не просит, потому что им самим едва хватает.

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"Я взяла бутылку молока, закипятила, и мне этого хватает на неделю. Домашнее, все на рынке покупается. Я хочу яблок, и апельсины, и мандаринку хочу взять", — призналась женщина.

Режиссер агитационного ролика заявил в комментарии телеканалу, что сам был удивлен пенсией Раисы Кузьменко, но надеялся, что ее поднимут. От дальнейших комментариев он отказался.

Скандал вокруг ролика Порошенко разгорелся после того, как певица Анастасия Приходько раскритиковала его политическое содержание. По словам певицы, она была уверена в его социальной направленности. В эпицентре скандала также оказался украинский режиссер крымскотатарского происхождения, автор фильма "Киборги" Ахтем Сеитаблаев, который также принял участие в съемках политического видеоролика. По его словам, он не знал, что видеоролик будет носить политический характер – министр культуры Евгений Нищук просил режиссера сняться в социальном ролике. Позже кадры с Приходько были вырезаны из ролика Порошенко.