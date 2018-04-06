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    Политика

    Порошенко прокомментировал решение Рады переименовать ВДВ

    (обновлено: )17607
    Петр Порошенко рад, что Верховная Рада поддержала президентский законопроект. По его словам, десантники будут носить темно-бордовые береты - "цвета крови своих собратьев, пролитой в боях за Украину".
    Береты бойцов Десантно-штурмовых войск ВСУ
    facebook.com/petroporoshenko

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко приветствует принятие Верховной Радой законопроекта о переименовании Высокомобильных десантных войск в Десантно-штурмовые войска ВСУ.

    "Рад, что парламент поддержал мой законопроект", — написал в пятницу глава государства на своей странице в Facebook.

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    При этом он добавил, что десантники будут носить темно-бордовые береты — "цвета крови своих собратьев, пролитой в боях за Украину".

    Петр Порошенко/Facebook, 6 апреля 2018

    Накануне Верховная Рада со второй попытки приняла президентский закон о переименовании ВДВ в ДШВ Вооруженных сил Украины. Такое решение в четверг поддержали 236 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. 

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