Порошенко прокомментировал решение Рады переименовать ВДВ

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко приветствует принятие Верховной Радой законопроекта о переименовании Высокомобильных десантных войск в Десантно-штурмовые войска ВСУ.

"Рад, что парламент поддержал мой законопроект", — написал в пятницу глава государства на своей странице в Facebook.

Читайте также: ВДВ-то больше нет. В соцсетях обсудили переименование десанта

При этом он добавил, что десантники будут носить темно-бордовые береты — "цвета крови своих собратьев, пролитой в боях за Украину".

Петр Порошенко/Facebook, 6 апреля 2018

Накануне Верховная Рада со второй попытки приняла президентский закон о переименовании ВДВ в ДШВ Вооруженных сил Украины. Такое решение в четверг поддержали 236 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.