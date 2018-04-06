Появились подробности поездки Порошенко в Берлин

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в ходе своего визита в Германию 10 апреля встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом, главой Бундестага и руководителем МИД, сообщила пресс-служба главы государства в пятницу.

Ранее Порошенко заявил, что после Пасхи, 10 апреля, поедет в Германию, где встретится с Меркель. Темой разговора станет миротворческая миссия ООН в Донбассе.

"Запланированы двусторонние переговоры с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, федеральным канцлером Ангелой Меркель, президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле и министром иностранных дел Гайко Маасом", — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что Порошенко станет одним из первых иностранных лидеров, который будет находиться с визитом в Берлине после формирования нового правительства и переизбрания Меркель канцлером.