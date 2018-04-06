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    Появились подробности поездки Порошенко в Берлин

    (обновлено: )19803
    По данным пресс-службы главы государства, запланированы двусторонние переговоры с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, федеральным канцлером Ангелой Меркель, президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле и министром иностранных дел Гайко Маасом.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в ходе своего визита в Германию 10 апреля встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом, главой Бундестага и руководителем МИД, сообщила пресс-служба главы государства в пятницу.

    Газораспределительная станция. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich
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    Ранее Порошенко заявил, что после Пасхи, 10 апреля, поедет в Германию, где встретится с Меркель. Темой разговора станет миротворческая миссия ООН в Донбассе.

    "Запланированы двусторонние переговоры с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, федеральным канцлером Ангелой Меркель, президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле и министром иностранных дел Гайко Маасом", — говорится в сообщении.

    Пресс-служба отмечает, что Порошенко станет одним из первых иностранных лидеров, который будет находиться с визитом в Берлине после формирования нового правительства и переизбрания Меркель канцлером.

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