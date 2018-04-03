ВМС Украины назвали условия получения катеров Island от США

Фото facebook.com/navy.mil.gov.ua

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. ВМС Украины рассчитывают на получение от США двух патрульных катеров типа Island сразу после подготовки и подписания контрактов.

В командовании ВМС Вооруженных сил Украины назвали условия получения катеров: "Катера мы получаем бесплатно, но их транспортировки, подготовка экипажей, и другие сопутствующие расходы осуществляются за счет государства", — цитируются слова командующего Военно-Морских Сил вице-адмирала Игоря Воронченко на странице ВМС в Facebook.

Говорится, что американской стороне уже сообщено о готовности Минобороны Украины к получению патрульных катеров на предложенных условиях. Сейчас ожидается сообщение от Соединенных Штатов Америки относительно сроков проведения заключительной конференции по разработке основных условий контракта, во время которой планируется определить окончательную стоимость сопутствующих расходов, связанных с передачей катеров и сроки выполнения работ.

После подписания данного контракта начнется непосредственный процесс передачи катеров, в том числе подготовка личного состава, который будет проходить службу на патрульных катерах Island.

Напомним, в сентябре 2017 года два новых малых бронированных артиллерийских катера, построенных для Военно-морских сил, прибыли в Одессу для несения службы.