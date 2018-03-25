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    В ВМС Украины объяснили, зачем пожертвовали флотом в 2014 году

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    Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина? (24)

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    По словам помощника командующего ВМС Украины капитана первого ранга Марины Каналюк, в 2014 году флоту пришлось действовать в отсутствии верховного главнокомандующего и министра обороны, а местные МВД и СБУ почти сразу перешли на сторону России.
    Военные корабли, принадлежащие Украине, в Крыму
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Украинский флот "принес себя" в жертву во время присоединения Крыма к России, чтобы дать время стране привести в готовность армию, заявила помощник командующего ВМС Украины капитан первого ранга Марина Каналюк.

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    "Мы тянули время для того, чтобы дать возможность вышестоящим структурам создать условия для применения ВСУ в такой ситуации. На переговоры к нам приезжали все высшие руководители силовых ведомств РФ… Мы протянули время до месяца. Поверьте — это было непросто. И государство придумало в последствии механизм использования ВСУ — АТО. А Военно-морские силы, по сути, принесли себя в жертву для того, чтобы дать шанс Украине собрать всю военную мощь, которая только есть, которая была в строю, не была в строю", — заявила Каналюк в интервью "112 Украина".

    Она отметила, что флоту пришлось действовать в отсутствии верховного главнокомандующего и министра обороны, а местные МВД и СБУ почти сразу перешли на сторону России.

    После вхождения Крыма в состав России большая часть кораблей украинского флота подняли флаг ВМФ России. Москва передала весной 2014 году Киеву часть боевых кораблей и вспомогательных судов. В январе 2018 президент России Владимир Путин предложил вернуть Украине оставшуюся в Крыму военную технику. Президент Петр Порошенко в ответ заявил, что Киев готов принять корабли из Крыма только вместе с полуостровом.

     

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