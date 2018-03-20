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    Порошенко договорился в Катаре о "широком" сотрудничестве в "оборонке"

    (обновлено: )9
    Визит Петра Порошенко в Катар
    Администрация Президента Украины

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Украина и Катар подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

    "В присутствии президента Украины Петра Порошенко и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани было подписано соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Катара о военно-техническом сотрудничестве", — говорится в сообщении.

    Визит Петра Порошенко в Катар
    Администрация Президента Украины
    Порошенко в Катаре: оружие и безвиз

    Как отмечается, документ будет способствовать активизации взаимовыгодного сотрудничества в военно-технической области с использованием новейших научных и технических достижений в оборонной промышленности.

    "Мы договорились, что сфера нашего сотрудничества в оборонной промышленности будет очень широкой, и я очень доволен результатами этих переговоров", — заявил Порошенко на брифинге после встречи с руководством Катара.

    Кроме того, Украина и Катар подписали ряд соглашений об экономическом и торговом сотрудничестве, а также о содействии инвестициям. В частности, были подписаны соглашения об избежании двойного налогообложения и создании совместной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству.

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