Украина в Совбезе ООН потребовала усилить санкции против РФ из-за Крыма

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Украина призвала усилить международные санкции против России из-за ситуации в Крыму. Соответствующее во время выступления в Совете безопасности ООН заявление сделала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Необходимо наращивать существующие многосторонние и двусторонние санкции, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации с правами человека в АР Крым и Севастополе должны быть поддержаны и служить дорожной картой для снятия оккупации", — сказала Зеркаль.

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Она также проинформировала участников заседания о "наращивании милитаризации оккупированного Крыма и репрессиях по отношению к украинцам и крымским татарам, которые там живут".

"Москва преобразует Крым в огромную военную базу с сухопутным, воздушным и морским компонентами и использует это как площадку для своих военных интервенций в другие места. Сирия является свежим примером… Российские оккупационные силы не ограничиваются преследованием отдельных физических лиц, притесняют активистов Меджлиса, представителей легитимного представительского органа крымских татар", — сказала замминистра.

Напомним, накануне государственный департамент США выпустил заявление под названием "Крым — это Украина" в связи с присоединением Крыма к России четыре года назад, а также отреагировал на заявления президента РФ Владимира Путина, сделанные им в ходе визита на полуостров.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.