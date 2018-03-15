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    Политика

    Страны G7 не признают российских выборов в Крыму

    (обновлено: )8504
    Роман Ващук заявил, что G7 не признают проведения, распространения российских выборов на Крым: "это нелегитимно аннексированная территория, никакие выборы под эгидой России там не считаются легитимными".
    Посол Канады в Украине Роман Ващук
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Чрезвычайный и Почтенный посол Канады в Украине Роман Ващук заявил, что страны G7 не признают проведения российских президентских выборов в Крыму.

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    "Позиция всех наших стран — мы не признаем проведения, распространения российских выборов на Крым. Это нелегитимно аннексированная территория, никакие выборы под эгидой России там не считаются легитимными", — сказал посол, передает УНН.

    Как сообщалось ранее, в Харькове националисты планируют пикетировать консульство России 18 марта — в день выборов президента РФ.

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