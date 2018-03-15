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    Политика

    Геращенко: ОРДЛО зацементировали решение ситуации на КПВВ "Золотое"

    Тема:

    Донбасс: новое перемирие (337)

    (обновлено: )11301
    По словам вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, во время переговоров в Минске основными были инфраструктурные вопросы.
    Ирина Геращенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Самопровозглашенная ЛНР полностью заблокировала решение тяжелой гуманитарной ситуации в Золотом Луганской области, заявила первый вице-спикер Верховной Рады, член Контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко.

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    Она сообщила, что на очередных переговорах тематических подгрупп Трехсторонней контактной группы в Минске, которые прошли в среду, 14 марта, ключевыми темами были "инфраструктурные вопросы пострадавшего от российской агрессии региона: открытие КПВВ "Золотое" и возможная реконструкция моста в Станице Луганской".

    "Я в этот раз была на дистанционном связи с коллегами. Как сообщили меня наши эксперты, ситуация с КПВВ "Золотое" даже не заблокирована, а зацементирована ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей — Ред.), все предыдущие обещания — забыты, разрушены и перечеркнуты, ОРДЛО пошли в категорический отказ улучшить гуманитарное сообщение на пострадавших от войны территориях, и заявили, что в "Золотом" пропускной пункт может быть открыт только одновременно с КПВВ в Счастье. Мотивы понятны — оккупационная власть стремится блокировать человеческие и гуманитарные контакты украинцев с оккупированных территорий", — написала Геращенко на своей странице в Facwbook.

    Facebook Ирины Геращенко
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    Она уточнила, что украинская сторона занимает позицию, что "до окончательного решения проблем безопасности в этом регионе, мы должны построить там пешеходный мост".

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    "По вопросу освобождения заложников, то украинская сторона еще раз напомнила российским участникам группы, что на Донбассе задержан и осужден больше двадцати россиян… Мы готовы передать их РФ в обмен на освобождение пленников Кремля, содержащихся в тюрьмах РФ, и выступаем за активизацию этого процесса. Также готовы ко всем здоровым компромиссам ради освобождения наших военных и гражданских из тюрем на оккупированных территориях. В этом вопросе прогресса, к сожалению, несмотря на все наши усилия ускорить очередную волну освобождения, пока нет", — добавила Геращенко. 

    Ранее сообщалось, что глава непризнанной ДНР Александр Захарченко выступил с инициативой "Пасхального перемирия". 

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